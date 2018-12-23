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Татьяна Навка с пивными кружками пошутила по поводу новогодних походов в баню

Татьяна Навка с пивными кружками пошутила по поводу новогодних походов в баню Татьяна Навка / фото: instagram.com
Звезда заявила, что сейчас в полном разгаре репетиции спектакля на льду «Аленький цветочек».

Известная российская фигуристка Татьяна Навка на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала снимок с огромными пивными кружками. При беглом просмотре фотографии может показаться, что звезда находится в бане с друзьями. Однако фигуристка дни и ночи коротает во Дворце спорта «Мегаспорт», где проходят репетиции спектакля на льду «Аленький цветочек», который уже совсем скоро смогут увидеть все желающие воочию.

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«Репетиции полным ходом. Или по старой традиции каждый год мы с друзьями ходим… Думаете в баню? Ан нет», — пошутила Навка.
Один из хештегов Навки под снимком оказался «с мечтами о бане». Фигуристка очень любит проводить время в парилке. Однако пока это нереально с ее сумасшедшим графиком.

«Рада за вас. Полный вперед!», «Вы здесь такая девочка, которая спряталась. Вы такая скромная и очень трудолюбивая, думаю, вы в старости будете такая. Пива много не бывает», — заметили в комментариях поклонники.

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Тэги:
"Аленький цветочек"поход в банюТатьяна Навка

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Татьяна Навка с пивными кружками пошутила по поводу новогодних походов в баню
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