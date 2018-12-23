Татьяна Навка с пивными кружками пошутила по поводу новогодних походов в баню

Звезда заявила, что сейчас в полном разгаре репетиции спектакля на льду «Аленький цветочек».

Известная российская фигуристка Татьяна Навка на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала снимок с огромными пивными кружками. При беглом просмотре фотографии может показаться, что звезда находится в бане с друзьями. Однако фигуристка дни и ночи коротает во Дворце спорта «Мегаспорт», где проходят репетиции спектакля на льду «Аленький цветочек», который уже совсем скоро смогут увидеть все желающие воочию.

«Репетиции полным ходом. Или по старой традиции каждый год мы с друзьями ходим… Думаете в баню? Ан нет», — пошутила Навка.

Один из хештегов Навки под снимком оказался «с мечтами о бане». Фигуристка очень любит проводить время в парилке. Однако пока это нереально с ее сумасшедшим графиком.

«Рада за вас. Полный вперед!», «Вы здесь такая девочка, которая спряталась. Вы такая скромная и очень трудолюбивая, думаю, вы в старости будете такая. Пива много не бывает», — заметили в комментариях поклонники.