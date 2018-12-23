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Россиянин впервые в истории ограбил банк на Шпицбергене

Россиянин впервые в истории ограбил банк на Шпицбергене Шпицберген/Instagram
Никакой возможности скрыться у мужчины не было.

В Норвегии на острове Шпицберген совершено, пожалуй, самое безумное ограбление в истории. Некий мужчина, который, как оказалось позже, из России, ограбил банк. Отмечается, что 29-летний житель России приехал на остров в качестве туриста. Он арендовал на острове оружие и пошел на дело. Из банка ему удалось вынести 70 тысяч норвежских крон. В перерасчете на российские деньги это примерно полмиллиона рублей. Никогда в истории никто не пробовал грабить банк на Шпицбергене.

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Далеко убежать с награбленным у россиянина не получилось. Да и такой возможности у него, по сути, не было. Территория архипелага хоть и достаточно большая, однако остров расположен посреди Северного Ледовитого океана. Незаметно уехать с него невозможно в принципе. Здесь живут около двух тысяч жителей, каждый из которых прекрасно знает друг друга. Протяженность дорог на острове всего восемь километров. Куда хотел убежать россиянин с деньгами, не совсем понятно. На острове, как говорят местные жители, куда большая вероятность встретить белых медведей, чем людей.

Отметим, что сейчас россиянин содержится под стражей. Отделение банка было закрыто до окончания расследования. Свои действия житель России никак объяснить не смог, сообщает издание thelocal.no.

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Тэги:
Норвегияограбление банкаШпицберген

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Россиянин впервые в истории ограбил банк на Шпицбергене
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