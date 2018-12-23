Паулина Андреева не смогла выбрать между Бондарчуком и Цекало, отвечая на вопрос о лучшем продюсере

Актриса замялась и позже призналась, что уже ничего не вернешь назад.

Супруга продюсера и актера Федора Бондарчука Паулина Андреева попала в очень скользкое положение на съемках программы «ОК на связи». Во время программы ведущий спросил Андрееву, кто ей больше нравится как продюсер – Федор Бондарчук или Александр Цекало. Актриса задумалась, а затем сказала: «Обычно же лучше подумать 10 секунд, прежде чем отвечать. А ведь не было такой возможности и теперь уже ничего не вернешь назад».

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Паулина Андреева во время блиц-опроса также заметила, что театр ей нравится куда больше, чем кино. Константин Хабенский, по ее мнению, более талантлив, чем Евгений Миронов. А вот о личной жизни Паулина Андреева предпочла не говорить. Все самое «теплое и личное» она комментировать не стала.

Интересно, что в последнее время Паулина Андреева отказывается от съемок в кино. Она сосредоточилась на обучении сценарному искусству, сообщает портал «7 дней».

Отметим, что многие поклонники считают, что Андреева разрушила брак продюсера Федора Бондарчука и его жены Светланы. Творческая пара была счастлива много лет. Однако в их жизни появилась Андреева и все пошло наперекосяк. После этого Светлана Бондарчук начала встречаться с модным фотографом Сергеем Табуновым, который, кстати, намного младше модели. Правда, как сейчас стало известно, и этот союз распался. Бондарчук же счастлив в браке с Паулиной Андреевой.