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Леонид Ярмольник признался, что долгое время не расписывался с любимой женщиной

Леонид Ярмольник признался, что долгое время не расписывался с любимой женщиной Леонид Ярмольник/Фото: globallook
Штамп в паспорте актер и телеведущий считает пустой формальностью.

Известный актер и телеведущий Леонид Ярмольник уже на протяжении 35 лет счастлив в браке со своей супругой Оксаной. Интересно, что именно эта женщина была последней любовью Владимира Высоцкого. История их отношений легла в основу картины «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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По словам Ярмольника, он долгое время не расписывался с любимой девушкой. Штамп в паспорте актер считает пустой формальностью. Его жена, кстати, известный художник. Ярмольник уверен, что счастье — это когда ты полностью понимаешь своего любимого человека и сглаживаешь острые углы в отношениях, которые, безусловно, бывают. Он считает, что у него с Оксаной прекрасная семья.

Ярмольник признается, что никогда бы не смог жить один. Он бы сошел с ума от одиночества. Сейчас Ярмольник много времени, как и его супруга, уделяет внукам. Телеведущий уверен, что с их появлением он стал умнее. Он старается теперь на все происходящее в мире смотреть с их стороны. Многие вещи в последнее время ему открылись по-новому. Это он считает удовольствием, с которым ничто не сравнится, сообщает ntv.ru.

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Тэги:
Владимир ВысоцкийЛеонид Ярмольниксемейные отношения

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Леонид Ярмольник признался, что долгое время не расписывался с любимой женщиной
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