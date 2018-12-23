Блогерша Лена Миро защитила Меган Маркл после слов прислуги, что герцогиня «монстр»

Она считает, что так говорят те, кому не повезло выйти замуж за принца.

Известная российская блогерша Лена Миро встала на защиту супруги принца Гарри Меган Маркл. Не секрет, что отношения в королевской семье очень напряженные. Принц Гарри не может ужиться со своим братом. Он считает, что Уильям пытается разрушить его брак с женой, беременной Меган Маркл.

Недавно стало известно, что прислуга королевского дворца дала Маркл прозвище «монстр». Якобы молодая герцогиня Сассекская встает после полудня и пишет для персонала инструкции, которые необходимо неукоснительно соблюдать.

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Лена Миро в своем блоге вспомнила, что в ее школе была уборщица, которая вместо того, чтобы мыть полы после уроков, делала это на переменах. Дети ей мешали, и тетя Люся махала на всех шваброй и орала. Также Миро вспомнила, что в магазинах в девяностые годы, как правило, сидела откормленная дефицитным сервелатом жирная паучиха за прилавком и высокомерно на всех орала. Такие люди, как считает Миро, считали себя королевами прилавка.

Миро думает, что такая логика напоминает поведение быдла. Тех, кто не смог выйти замуж за принца. Не окончил университет, а получал двойки. Миро считает, что от прислуги Маркл требует только того, что входит в обязанности. Персоналу не стоит в таком случае возмущаться, а нужно выполнять требования.

Добавим, что блогерша Лена Миро остра на язык. Она уже не раз высказывалась на злободневные темы. Не так давно она, к примеру, раскритиковала Сергея Шнурова за мат в песнях. Она считает, что без нецензурной лексики он бы не был интересен россиянам. Также от Миро досталось капитану «Спартака» Денису Глушакову и его жене. Блогерша заявила, что Дарья Глушакова беременна. Правда, кто отец ребенка, она не знает.