Киркоров признался, что Алла Пугачева научила его есть суши и салат «Цезарь»

Артист заявил, что старался во всем подражать Примадонне.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, без сомнения, сегодня один из главных модников страны. В его гардеробе огромное количество прекрасных костюмов. Киркоров привык одеваться очень ярко. У него свой неповторимый стиль. В документальном фильме «Цвет настроения», который сняли журналисты «Вокруг ТВ», Киркоров рассказал, что прошедший год для него был удачным. Благодаря песням «Ибица» и «Цвет настроения синий».

Певец также вспомнил прошлое. Он заметил, что многому в этой жизни его научила Примадонна Алла Пугачева. Он всегда старался подражать певице. Артист до сих пор ей безумно благодарен. Киркоров сказал, что следил в середине девяностых годов за тем, как работает звезда, и перенимал у нее только самое лучшее. Поп-король признался, что именно Пугачева наставила его на путь высокой моды. Благодаря ей он впервые попробовал суши и салат «Цезарь», побывал в ресторане «Метрополь».

В то же время Киркоров отметил, что в жизни Пугачева жесткий и суровый человек со своими определенными жизненными принципами. Именно поэтому она великая, не только на сцене, но и в жизни, уверен Киркоров, сообщает «Комсомольская правда».