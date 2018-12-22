Любовь Успенская показала свою новую стрижку
Певица решила встретить Новый год с более короткими волосами.
Певица Любовь Успенская показала поклонникам свой новый образ: накануне праздников она сделала стрижку, и похвасталась ей в аккаунте в Instagram. Подписчики образ оценили, отметив, что стрижка и укладка очень идут звезде.
«Сегодня постригла волосы, решила обновиться, в Новый год в новом образе», — написала Успенская и поблагодарила своего парикмахера. Подписчики в комментариях написали, что новая стрижка певице очень идет. «Люба, Вы прекрасны!», «Очень красивая стрижка у самой прекрасной женщины», «Прическа супер !!! Стильно!!! Это Ваше!!», «Выглядит просто шикарно, молодец», — написали в комментариях поклонники.
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