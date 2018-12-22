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Фанаты поймали Джонни Деппа на вокзале

Фанаты поймали Джонни Деппа на вокзале Джонни Деппа фанаты заметили на вокзале.http://www.globallookpress.com
Поклонники узнали актера, несмотря на шляпу и большие очки.

Фанаты накануне заметили на вокзале Paris Gare du Nord актера Джонни Деппа. Он, похоже, пытался скрыться от любопытных глаз, и был в шляпе и солнечных очках. Однако поклонники все равно его заметили.

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Депп, судя по всему, возвращался на отдых домой после гастролей со своей группой «Голливудские вампиры» и продвижения картины «Фантастические твари: преступления из Гриндельвальда». В руках у актера была гитара, а стиль как всегда был дерзким.

Как передает Dailymail, 55-летний актер выглядел бодрым, когда шел через станцию, демонстрируя свой типичный рокерский стиль. Джонни был одет в светлную куртку, которую он носил поверх серой толстовки с капюшоном и полосатой черно-белой рубашки. Когда актера узнали, он не отказался от общения с фанатами. Джонни был более чем счастлив встретиться с обожающей толпой, он поговорил с ними и даже обнял некоторых фанатов, прежде чем вышел на улицу.

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Фанаты поймали Джонни Деппа на вокзале
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