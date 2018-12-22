Фанаты поймали Джонни Деппа на вокзале
Поклонники узнали актера, несмотря на шляпу и большие очки.
Фанаты накануне заметили на вокзале Paris Gare du Nord актера Джонни Деппа. Он, похоже, пытался скрыться от любопытных глаз, и был в шляпе и солнечных очках. Однако поклонники все равно его заметили.
Как передает Dailymail, 55-летний актер выглядел бодрым, когда шел через станцию, демонстрируя свой типичный рокерский стиль. Джонни был одет в светлную куртку, которую он носил поверх серой толстовки с капюшоном и полосатой черно-белой рубашки. Когда актера узнали, он не отказался от общения с фанатами. Джонни был более чем счастлив встретиться с обожающей толпой, он поговорил с ними и даже обнял некоторых фанатов, прежде чем вышел на улицу.
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