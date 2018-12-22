Хилькевич без макияжа показала как дочь чистит ей зубы

Актриса призналась, что утро больше не посвящено ей самой.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась, что с появлением детей ее утро больше не посвящено ей самой, она написала в своем аккаунте в Instagram большой пост о том, как дети изменили ее жизнь. Хилькевич показала сразу два утренних видео, и на одном из них дочь ей чистит зубы.

Актриса рассказала, что буквально накануне заявила, что хочет не меньше трех детей, а может быть и все пять, но потом поняла, что все же погорячилась с ответом. Она добавила, что дети меняют жизнь на 180 градусов.

Хилькевич добавила, что для того, чтобы решиться на третьего ребенка, нужно очень много смелости. Поклонники поддержали Хилькевич, отметив, что трое детей — это счастье, но требует много времени. «Я многодетная. Хотела дочку, а тут опять сыночек, но за четвертым точно не пойду, действительно тяжело, времени ни то что на себя не хватает, но и на домашние дела, меньше времени стала уделять старшим», «У меня трое. Сыну почти 7лет, дочке почти 5 и ещё одному сыну 4 месяца. Думаю, что свою программу я выполнила», — написали актрисе в комментариях подписчицы.