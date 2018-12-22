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Хилькевич без макияжа показала как дочь чистит ей зубы

Хилькевич без макияжа показала как дочь чистит ей зубы Хилькевич призналась, что ей не хватает времени на себя.www.instagram.com
Актриса призналась, что утро больше не посвящено ей самой.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась, что с появлением детей ее утро больше не посвящено ей самой, она написала в своем аккаунте в Instagram большой пост о том, как дети изменили ее жизнь. Хилькевич показала сразу два утренних видео, и на одном из них дочь ей чистит зубы.

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Актриса рассказала, что буквально накануне заявила, что хочет не меньше трех детей, а может быть и все пять, но потом поняла, что все же погорячилась с ответом. Она добавила, что дети меняют жизнь на 180 градусов.

Хилькевич добавила, что для того, чтобы решиться на третьего ребенка, нужно очень много смелости. Поклонники поддержали Хилькевич, отметив, что трое детей — это счастье, но требует много времени. «Я многодетная. Хотела дочку, а тут опять сыночек, но за четвертым точно не пойду, действительно тяжело, времени ни то что на себя не хватает, но и на домашние дела, меньше времени стала уделять старшим», «У меня трое. Сыну почти 7лет, дочке почти 5 и ещё одному сыну 4 месяца. Думаю, что свою программу я выполнила», — написали актрисе в комментариях подписчицы. 

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Хилькевич без макияжа показала как дочь чистит ей зубы
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