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Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили на прогулке в Диснейленде

Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили на прогулке в Диснейленде Брэдли Купер и Ирина Шейк попали в кадр в Диснейленде. http://www.globallookpress.com
Пара выглядела счастливо со своей дочерью во время отдыха в детском парке.

Звездную пару Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили 22 декабря на отдыхе в Диснейленде, куда они приехали со своей дочерью Ли и ее кузиной. Все вместе выглядели счастливо и радостно.

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Журналисты отметили, что у радостной Шейк с собой была очень интересная дизайнерская сумка. Модель известна своими шикарными аксессуарами из-за сотрудничества с мировыми брендами, и в этот раз она выглядела, как обычно, на высоте.

Как передает Dailymail, супруг Ирины Брэдли вышел на улицу в непринужденном ансамбле из черных спортивных штанов, кроссовок Nike и простой белой футболки. На голове у него была зеленая бейсболка. Ирина тем временем носила удобный, но все же шикарный тонкий черный свитер, джинсы и черные кроссовки. Ли тем временем выглядела просто восхитительно в топе с кошками и собаками и в леггинсах от датского бренда Molo.

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Брэдли Купера и Ирину Шейк заметили на прогулке в Диснейленде
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