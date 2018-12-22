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Лобода показала домашнее фото с дочерью и без макияжа

Лобода показала домашнее фото с дочерью и без макияжа Лобода показала домашнее фото с дочерью Instagram.com
Певица выложила семейный снимок возле новогодней елки.

Певица Светлана Лобода побаловала своих поклонников очень домашним снимком. Она выложила в Instagram совместное с дочерью фото, на котором они стоят возле новогодней елки. При этом Лобода на снимке без какого-либо макияжа, в очень домашнем виде.

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«Мамочка, выгляни сзади. Куку?» — подписала снимок певица. Поклонники оценили домашнее фото и написали много добрых слов в комментариях о том, что Лобода выглядит отлично и вне сценического образа.

«Так мило, по-домашнему», «Света, Ева просто твой Ангел», «Она так на тебя похожа», «Такие хорошенькие», «Светлана, какая вы милая, тёплая, домашняя без макияжа…» — написали поклонники в комментариях к посту Лободы. Многие также оставили под фото новогодние пожелания певице и ее дочери.

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Лобода показала домашнее фото с дочерью и без макияжа
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