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Бородину раскритиковали за комнату с подарками для дочери

Бородину раскритиковали за комнату с подарками для дочери Бородина показала утро дня рождения дочери. www.instagram.com
Поклонники отметили, что ребенок ведущей избалован.

Ведущая Ксения Бородина показала в своем Instagram как ее дочь получает от родителей подарки на день рождения. На видео девочка выходит из своей комнаты и видит целую гостиную, усыпанную шарами и подарками. Видно, что девочка удивлена.

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Однако поклонники отметили, что такое количество подарков чрезмерно для маленького ребенка. Многие подписчики указали на то, что после таких подарков дочь Бородиной и начинает вести себя избаловано.

Но нашлись и те, кто поддержал Бородину в том, что она так радует свою дочь. «Не знает за что взяться? Красотулька. С днем рождения Вашу принцессу! Пускай у нее в жизни все складывается на отлично,а родители всегда будут рядышком радоваться!», «Тея действительно в шоке, видно же», — написали подписчики. 

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Ксения Бородина

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Бородину раскритиковали за комнату с подарками для дочери
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