Поклонники нашли сходство Екатерины Варнавы с Наталией Орейро

Актриса выложила снимок в красном платье, которое понравилось поклонникам.

Подписчики юмористки и актрисы Екатерины Варнавы отметили ее сходство с актрисой Натальей Орейро. Варнава опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото в красном платье.

Поклонники отметили, что образ выглядит очень ярким и напоминающим что-то испанское или аргентинское. Большинство фанатов нашли сходство в этом образе между Варнавой и популярной когда-то в стране актрисой Натальей Орейро, которая тоже любила фотографироваться в подобных красных нарядах и с такими же локонами, как у российской актрисы.

Сама Варнава в подписи к фото написала строчку из саунтрека к сериалу «Дикий ангел». Поклонники поддержали актрису и подтвердили сходство, отметив, что Варнава почти как Орейро, но только российский дикий ангелочек.