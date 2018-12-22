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Поклонники нашли сходство Екатерины Варнавы с Наталией Орейро

Поклонники нашли сходство Екатерины Варнавы с Наталией Орейро Варнава показала фото в образе "Дикого ангела". www.instagram.com
Актриса выложила снимок в красном платье, которое понравилось поклонникам.

Подписчики юмористки и актрисы Екатерины Варнавы отметили ее сходство с актрисой Натальей Орейро. Варнава опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото в красном платье.

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Поклонники отметили, что образ выглядит очень ярким и напоминающим что-то испанское или аргентинское. Большинство фанатов нашли сходство в этом образе между Варнавой и популярной когда-то в стране актрисой Натальей Орейро, которая тоже любила фотографироваться в подобных красных нарядах и с такими же локонами, как у российской актрисы.

Сама Варнава в подписи к фото написала строчку из саунтрека к сериалу «Дикий ангел». Поклонники поддержали актрису и подтвердили сходство, отметив, что Варнава почти как Орейро, но только российский дикий ангелочек. 

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Екатерина Варнава

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Поклонники нашли сходство Екатерины Варнавы с Наталией Орейро
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