Дмитрий Тарасов выложил полуобнаженные фото с женой
Футболист устроил пикантную фотосессию на пляже.
Российский футболист Дмитрий Тарасов порадовал поклонников снимками с супругой. Спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram откровенные полуобнаженные фото с женой на пляже.
Не все фанаты поддержали такую откровенную фотосессию. Многие раскритиковали пару за то, что они выложили фото без одежды, при этом, спортсмен откровенно держит на некоторых фото жену за грудь, что тоже вызвало негодование поклонников.
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