НОВОСТИ

Дмитрий Тарасов выложил полуобнаженные фото с женой

Дмитрий Тарасов выложил полуобнаженные фото с женой Тарасов опубликовал откровенные фото с женой. www.instagram.com
Футболист устроил пикантную фотосессию на пляже.

Российский футболист Дмитрий Тарасов порадовал поклонников снимками с супругой. Спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram откровенные полуобнаженные фото с женой на пляже.

больше по теме
Дочь Тарасова Ангелина отказывается общаться с отцомБывшая ;ена футболиста Оксана Тарасова рассказала, что ее наследница не желает проводить время со своим родителем.
В настоящий момент пара отдыхает на Мальдивах, где и были сделаны довольно романтичные снимки влюбленных: спортсмен и его жена обнимаются и смеются под пальмой на фоне моря. Это первые подобные снимки, которые супруги показали общественности, до этого пара выкладывала в основном фото с дочерью.

Не все фанаты поддержали такую откровенную фотосессию. Многие раскритиковали пару за то, что они выложили фото без одежды, при этом, спортсмен откровенно держит на некоторых фото жену за грудь, что тоже вызвало негодование поклонников.

Вам может быть интересно:
«Денег своих пока не увидите»: банк заблокировал счет бывшей жены Дмитрия Тарасова Дмитрий Тарасов встал на защиту российских рэперов
Тэги:
Дмитрий Тарасов

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Тарасов выложил полуобнаженные фото с женой
Интересно?
Поделись с друзьями: