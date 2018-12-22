Меладзе признался, что тестирует сам все песни Брежневой
Композитор рассказал о том, как помогает супруге в карьере.
Композитор Константин Меладзе рассказал, как он помогает в работе своей супруге Вере Брежневой. Он признался на передаче «Вечерний Ургант», что поет все песни перед тем, как их записывает Брежнева, «тестируя» музыку и тексты.
Брежнева рассказала, что ее муж очень критично относится к тому, что он делает, и он очень тщательно контролирует все то, что делает. Пара отметила, что песни Брежневой в исполнении Меладзе обычно звучат с разницей в одну октаву, а некоторые композиции и вовсе с самого начала были мужскими, а уже потом Брежнева их сделала женскими.
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