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Меладзе признался, что тестирует сам все песни Брежневой

Меладзе признался, что тестирует сам все песни Брежневой Меладзе поет все песни Брежневой первым. www.instagram.com
Композитор рассказал о том, как помогает супруге в карьере.

Композитор Константин Меладзе рассказал, как он помогает в работе своей супруге Вере Брежневой. Он признался на передаче «Вечерний Ургант», что поет все песни перед тем, как их записывает Брежнева, «тестируя» музыку и тексты.

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Эта звездная пара не часто рассказывает о своих личных делах и о своих отношениях, но в этот раз Меладзе рассказал, что также он советуется с женой в вопросе выбора одежды. А вот Брежнева, по его словам, сама решает, что ей надеть и советы мужа в этом вопросе ей не нужны, за помощью она чаще обращается в профессиональных делах.

Брежнева рассказала, что ее муж очень критично относится к тому, что он делает, и он очень тщательно контролирует все то, что делает. Пара отметила, что песни Брежневой в исполнении Меладзе обычно звучат с разницей в одну октаву, а некоторые композиции и вовсе с самого начала были мужскими, а уже потом Брежнева их сделала женскими.

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Меладзе признался, что тестирует сам все песни Брежневой
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