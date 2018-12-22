Муцениеце и Прилучный продают квартиру и огромный коттедж в Подмосковье

Супруги решили переехать в новый дом.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе вот уже семь лет. В 2011 году пара втайне ото всех расписалась в одном из столичных загсов, через два года у супругов родился сын Тимофей, а еще через три появилась на свет дочка Мия. В последнее время у актеров были сложности в отношениях, с которыми, к счастью, им удалось справиться.

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Недавно артисты решили продать свою недвижимость. Павел и Агата ищут покупателей на их квартиру неподалеку от МКАДа и огромный коттедж в Подмосковье, в городе Яхрома. Дом супруги приобрели в ипотеку, успели обустроить прилегающий к нему участок и возвести на нем баню, но их планы неожиданно поменялись. Однажды артисты отправились в гости в другой поселок и, увидев построенные там дома, буквально влюбились в них. Было твердо решено приобрести новую недвижимость. Правда, для этого Прилучному пришлось брать новую ипотеку, но банк без проволочек согласился выдать займ.

Напомним, летом Муцениеце и Прилучный всерьез поссорились. Звезды признают, что отличаются взрывным нравом, из-за которого в их семействе неоднократно вспыхивали конфликты. В этот раз дело началось с мелочей, но все зашло слишком далеко. Дошло до того, что пара решила сделать перерыв в отношениях, Прилучный собрал пожитки и переехал в гостиничный номер. Недельной разлуки актерам хватило: встретившись спустя семь дней «на прощание», они решили больше не расставаться, пишет «СтарХит» со ссылкой на журнал «ОК!».