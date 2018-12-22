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Егор Дружинин назвал своих фаворитов на шоу «Танцы»

Егор Дружинин назвал своих фаворитов на шоу «Танцы» Фото: КП/Михаил Фролов
Режиссер рассказал о работе над танцевальным проектом в преддверии окончания пятого сезона.

Пятый сезон популярного шоу «Танцы» близится к завершению. Вскоре поклонники увидят финал проекта и узнают, кто станет его победителем. В прошлый раз у хореографов-наставников осталось лишь по паре подопечных: Алексей Летучий и Саша Перцев – у Татьяны Денисовой, Мария Худорожкова и Ульяна Пылаева – у Мигеля, а от Егора Дружинина за победу в конкурсе боролись Александр Ли и Юви.

Именно своих танцоров Дружинин считает фаворитами «Танцев». В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro режиссер признался: для наставника совершенно нормально болеть за собственных учеников.

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«Наверное, Сашу Ли и Юви. Естественно, в первую очередь, я болею за участников своей команды. Было бы странно, если было бы иначе», – рассказал хореограф.

Многие поклонники искренне надеются, что в последнем сезоне наконец одержит победу девочка, например, Юви или Ульяна, которые неоднократно лидировали в зрительском голосовании. Но накануне в Сеть просочились слухи о том, что лучшим танцором России назовут 21-летнего Летучего, который, не пройдя на четвертом сезоне «Танцев» даже кастинг, в пятом просто покорил своим мастерством как зрителей, так и строгое жюри.

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"Танцы на ТНТ"Егор Дружинин

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Егор Дружинин назвал своих фаворитов на шоу «Танцы»
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