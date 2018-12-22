Гастроли в Казахстане: как звездная пенсионерка Ротару сводит концы с концами

Из-за высокой стоимости концертов выступления народной артистки СССР оказались не востребованы даже на Украине.

В эти новогодние праздники российские поклонники не смогут увидеть легендарную исполнительницу Софию Ротару. Народная артистка СССР отказалась от выступлений в России, ее представители объяснили это решение нестабильной политической ситуацией и неважным самочувствием 71-летней звезды. Кроме того, заметно выросли цены на выступления певицы. Так, в декабре концерт артистки стоит сто тысяч евро, а на корпоративах она согласится выступить уже за двести тысяч.

Даже для самых состоятельных украинских поклонников Софии Михайловны запрошенные суммы оказались слишком внушительными, однако невозможность заработать на родине Ротару все же компенсировала. Как стало известно, певица в Новый год будет гастролировать в Казахстане.

Профессиональную деятельность легенды советской эстрады прокомментировали в экспертном совете при Госдуме. По словам члена совета по развитию информационного общества Вадима Манукяна, в России с готовностью выступают многие артисты из Незалежной, те же Светлана Лобода и Ани Лорак. У Ротару же ситуация сложилась патовая: вместо хорошего заработка в разгар самого «хлебного» для звезд времени она могла бы не получить практически ничего, если бы не казахские почитатели.

«Вот где, оказывается, собрались самые богатые люди из всего бывшего СССР, которые до сих пор готовы платить за престарелую диву сотни тысяч евро. Ну, слава богу, хоть кто-то помог знаменитой пенсионерке свести концы с концами», – рассказал Манукян сайту «Дни.ру».