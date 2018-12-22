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Егор Дружинин рассказал об отношениях с коллегами по «Танцам»

Егор Дружинин рассказал об отношениях с коллегами по «Танцам» Фото: Иван Вислов/Телепрограмма/архив КП
Режиссер признался, что старается не задевать чувства других наставников танцевального шоу.

Совсем скоро зрители увидят финал шоу «Танцы» и узнают, кто станет лучшим танцовщиком страны. Перед окончанием пятого сезона танцевального проекта Егор Дружинин рассказал, какие отношения у него сложились с коллегами по программе – Татьяной Денисовой и Мигелем. По словам режиссера, к другим наставникам «Танцев» он в силу своего воспитания относится уважительно, а они, в свою очередь, отвечают тем же. Да и поводов конфликтовать у хореографов нет: в течение сезона общаться им приходится не так уж много.

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Таню Денисову поклонники шоу считают жестким наставником, но самого Дружинина участники конкурса называют намного более требовательным. Режиссер отмечает: он мог бы быть в своих высказываниях гораздо критичнее, но старается быть мягче, чтобы не задевать чувства своих коллег.

К эксцентричности Мигеля Дружинин уже привык, хотя, бывает, она и переходит «разумные рамки». В этих случаях режиссер не остается в стороне и обязательно высказывает то, что думает, не давая в обиду участников «Танцев». «Но то, что в этом сезоне наши взаимоотношения более спокойные – это факт», – рассказал Егор Дружинин в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro.

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"Танцы на ТНТ"Егор Дружинин

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Егор Дружинин рассказал об отношениях с коллегами по «Танцам»
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