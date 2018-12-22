В Disney рассказали о судьбе «Пиратов Карибского моря»

Как подтвердили в компании, Джонни Депп не появится в продолжении знаменитой франшизы.

В The Walt Disney Company рассказали, какое будущее ждет франшизу «Пираты Карибского моря». Как выяснилось, слухи о прекращении сотрудничества компании с Джонни Деппом правдивы, в съемках новой серии пиратской саги актер участвовать не будет.

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По словам куратора кинопроизводства компании Шона Бейли, над следующим фильмом уже работают Пол Верник и Ретт Риз, создавшие сценарий блокбастера «Дэдпул». Талантливых писателей представитель Disney назвал самыми подходящими для реализации главной поставленной перед ними задачи – успешной перезагрузки франшизы.

«Мы хотим привнести (в фильм. – Прим. ред.) новую энергию и жизненную силу. Мне нравятся «Пираты», но им пора дать определенный толчок. Это одна из причин, по которым работа над сценарием была поручена Полу и Ретту», – цитирует слова Бейли портал Movieweb.

Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» вышел на экраны в мае 2017 года и собрал в мировом прокате 600 миллионов долларов. Картина получила нелестные отзывы критиков, однако, как отмечали ранее создатели картины, Джонни Депп отлично справился со своей ролью. Кем заменят главного героя, пока достоверно неизвестно. По слухам, на смену Джеку Воробью может прийти женский персонаж, но фанаты фильма относятся к данной идее весьма скептически.