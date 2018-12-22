НОВОСТИ

В Disney рассказали о судьбе «Пиратов Карибского моря»

В Disney рассказали о судьбе «Пиратов Карибского моря» ДЖОННИ ДЕПП (ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ")
Как подтвердили в компании, Джонни Депп не появится в продолжении знаменитой франшизы.

В The Walt Disney Company рассказали, какое будущее ждет франшизу «Пираты Карибского моря». Как выяснилось, слухи о прекращении сотрудничества компании с Джонни Деппом правдивы, в съемках новой серии пиратской саги актер участвовать не будет.

больше по теме
Родные растратившего состояние Джонни Деппа могут лишиться жильяАктер пытается задешево продать семейную ферму, на которой проживает его старшая сестра с мужем.

По словам куратора кинопроизводства компании Шона Бейли, над следующим фильмом уже работают Пол Верник и Ретт Риз, создавшие сценарий блокбастера «Дэдпул». Талантливых писателей представитель Disney назвал самыми подходящими для реализации главной поставленной перед ними задачи – успешной перезагрузки франшизы.

«Мы хотим привнести (в фильм. – Прим. ред.) новую энергию и жизненную силу. Мне нравятся «Пираты», но им пора дать определенный толчок. Это одна из причин, по которым работа над сценарием была поручена Полу и Ретту», – цитирует слова Бейли портал Movieweb.

Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» вышел на экраны в мае 2017 года и собрал в мировом прокате 600 миллионов долларов. Картина получила нелестные отзывы критиков, однако, как отмечали ранее создатели картины, Джонни Депп отлично справился со своей ролью. Кем заменят главного героя, пока достоверно неизвестно. По слухам, на смену Джеку Воробью может прийти женский персонаж, но фанаты фильма относятся к данной идее весьма скептически.

Вам может быть интересно:
Джонни Депп рассказал о самом страшном моменте в своей карьере Джонни Депп удивил поклонников страстным поцелуем с блондинкой Джонни Депп сыграл на гитаре на свадьбе друга-музыканта
Тэги:
Джонни ДеппПираты Карибского моря

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Disney рассказали о судьбе «Пиратов Карибского моря»
Интересно?
Поделись с друзьями: