Съемочная группа тревел-шоу «Рюкзак» едва не угодила в азиатскую тюрьму

Телевизионщики, снимавшие за границей новый выпуск программы, были вынуждены спасаться в российском консульстве.

Съемочная группа российского тревел-шоу «Рюкзак», которое выходит на телеканале «ЧЕ!», едва не угодила в тюрьму на Шри-Ланке. В ходе подготовки нового заграничного выпуска программы телевизионщиков начали шантажировать местные жители, требуя у них денег и угрожая проблемами с полицией.

Как рассказала продюсер шоу, сотрудники телеканала вступили в конфликт с гидами, потребовавшими у них оплатить так и не оказанные услуги. Россиянами заинтересовались не только полицейские, но и миграционная служба. Гиды в ярости всеми возможными способами пытались выяснить, где находится съемочная команда, их могли взять под стражу и попросту не выпустить из страны. Напуганные путешественники решили спастись от преследования в российском дипломатическом представительстве на Шри-Ланке. Они обратились напрямую к консулу, а попав к нему на прием, объяснили произошедшее, оставили свои контакты на случай, если с ними что-то случится.

«Ребятам было настолько страшно от этих угроз», – признается продюсер. Как отмечается в пресс-релизе СТС, впервые свобода и даже жизнь съемочной команды «Рюкзака» оказались под неиллюзорной угрозой. Все это зрители увидят в новом выпуске экстремального реалити.