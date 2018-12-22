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«Стала неуправляемой»: концертный директор рассказал о звездных капризах Наргиз Закировой

«Стала неуправляемой»: концертный директор рассказал о звездных капризах Наргиз Закировой Фото: КП/Евгения Гусева
По словам прокатчика, певица отказывается ездить на гастроли сидя и может пить виски прямо на сцене.

Талантливая певица Наргиз Закирова прославилась на всю страну благодаря шоу «Голос». Артистка стала второй в сезоне и теперь продолжает радовать поклонников своим творчеством, гастролируя по российским городам. Многие были уверены, что певица может стать второй Аллой Пугачевой. Наргиз оправдывает эти надежды, правда, не совсем так, как хотелось бы фанатам.

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Как рассказал концертный директор звезд шоу-бизнеса Сергей Лавров, по требовательности и капризам Закирова уже сейчас может дать фору самой Примадонне. Например, на концерты артистка соглашается ехать только в машине, оборудованной полноценным спальным местом. Организаторам приходится перекраивать салоны автобусов – снимать ряды сидений, покупать матрасы, даже если речь идет о поездке за 30 километров от Москвы. Возникают из-за этого и проблемы с полицией, поскольку не каждый автотранспорт разрешается переделывать подобным образом.

«Сидя она ехать не хочет! И таких капризов очень много», – признается Лавров. По словам директора, в номерах гостиниц Наргиз привыкла курить. Сейчас нигде этого делать нельзя, поэтому приходится уже при заезде оплачивать штраф за нарушение правил отелей. Кроме того, внушительные суммы приходится выкладывать и за само проживание артистки. Ей подходят только самые дорогие апартаменты, но зачастую она покидает номер, проведя в нем на пару часов дольше отведенного времени, и платить приходится не за сутки, а уже за двое.

Посетовал Сергей Лавров и на поведение Наргиз на сцене. Он отметил, что раньше певица, не стесняясь, выходила к зрителям с бутылкой виски, употребляя спиртное прямо во время концертов. Поклонников возмущало то, что в конце выступления артистка еле уходит со сцены, поэтому ей пришлось стать осторожнее. Теперь она наливает алкоголь в бутылку из-под кока-колы, но залы на ее концертах все равно теперь заполнены лишь наполовину.

«Наргиз действительно стала неуправляемой. Например, наша компания «Кремль-концерт» отказывается с ней сотрудничать», – цитирует звездного прокатчика «Собеседник».

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«Стала неуправляемой»: концертный директор рассказал о звездных капризах Наргиз Закировой
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