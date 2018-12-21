В Сети обсуждают неожиданные факты о звезде «Игры престолов» и Кире Найтли в «Реальной любви»

Романтическая комедия была снята 15 лет назад и уже давно приобрела такой же культовый статус, что и лента Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Для британских зрителей выход на телеэкраны фильма «Реальная любовь» (2003) является первым признаком, что Рождество уже близко. Картина вышла 15 лет назад и с тех пор приобрела такой же статус, что и комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» для россиян.

Казалось бы, фанаты мелодрамы уже знают о ней все вдоль и поперек. Однако особо дотошные интернет-детективы после проведенного «расследования» выяснили неожиданные факты о Кире Найтли и Томасе Броди-Сангстере. Актриса сыграла в мелодраме недавно вышедшую замуж 33-летнюю женщину, оказавшуюся в любовном треугольнике, а Рид был тем самым мальчишкой по имени Сэм, который влюбился в американскую девочку.

Сетевые сыщики разузнали, что когда снимался фильм, Найтли было всего 17 лет. Это означало, что актриса на тот момент была на 12 лет младше своего экранного возлюбленного Марка (Эндрю Линкольн). и на 10 лет младше своего «мужа» Питера (Чиветел Эджиофор).

Однако это была не единственная неожиданность. Экранному Сэму в реальной жизни на тот момент было 13, то есть разница в возрасте между им и Найтли составляла всего четыре года. Сейчас Кире 33, а Томасу, который играет Жойена Рида в «Игре престолов» , 28.

«Тот момент, когда ты, наконец, осознаешь, что Кире Найтли было всего 17, когда снималась «Реальная любовь» и она была всего на четыре года старше, чем маленький мальчик», «Кира Найтли старше паренька всего на какие-то четыре года… Не знаю, что еще может быть более шокирующим», — пишут пользователи соцсетей.

Примечательно, что ранее автор сценария «Реальной любви» Эмма Фройд призналась, что если бы фильм снимался сегодня, то она бы никогда не позвала на кастинг Киру Найтли, напоминает Daily Mail.