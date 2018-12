Майли Сайрус превратила классическую рождественскую песенку в гимн феминизму

Поп-дива приняла участие в вечернем шоу Джимми Фэллона, где ей предложили спеть знаменитую композицию «Santa Baby».

Майли Сайрус стала очередной звездной гостьей на шоу Джимми Фэллона. Американской поп-диве было предложено исполнить классическую рождественскую песенку «Santa Baby» («Детка Санты»). Однако звезда разнесла стихи композиции в пух и прах, сочтя их унижающими достоинство женщин и полностью переделала слова. В результате из классического произведения получился настоящий гимн феминизму.

В оригинальной версии поется о девушке, которая хорошо себя вела и за это просит у Санты-Клауса «машину, яхту и чеки» («a car, a yacht and cheques») в обмен на свидание с волшебником («hook up with Santa»).

Однако в кавере Сайрус, героине не нужны подарки от Санты, так как она может и сама себе все купить. «Послушай Санта, скажу тебе, что лучший друг девушки — равная зарплата всегда и везде» («Listen Santa to what I say, a girl’s best friend is… equal pay»).

Трек впервые был исполнен в 1953 году Иртой Китт и рассказывает о девушке, которая дает Деду Морозу ее список подарков, потому что она была «ужасно хорошей девочкой» («an awfully good girl»).

В свою очередь Сайрус поет: «Не хочу бриллиантов, денег и чулок. Ничего, что суют в коробок. Не нужны мне меха, забито все ими. Я могу и сама купить все отныне» («Don’t want diamonds, cash or stocks. Nothing that comes in a box. No more fluff, I’ve had enough. And I can buy my own damn stuff»). Далее Майли сообщает, что купила машину без чьей-либо помощи: «Купила сама, Санта бейби, и не нужен эльф, на полке зудящий как шмель» («all by myself, Santa baby, with zero help from Elf on the Shelf»).

Закончила звезда следующей строчкой: «Санта бейби, хочу в довершении, чтоб на работе ни один гад не хватал за мой зад» («Santa baby, I’d love to know my ass won’t get grabbed at work, by some ignorant jerk»).

В начале скетча Майли также сказала Феллону, что возражает против строчки «положи соболей под елку» («slip a sable under the tree»). «Знаешь ли ты, что это означает?», набросилась она на ведущего шоу. «Это мех, а я веган!», цитирует артистку «Би-би-си».