Умер актер из сериалов «Коломбо» и «Западное крыло»
Дональд Моффет скончался в возрасте 87 лет в четверг, 20 декабря. О кончине артиста сообщила его дочь Линн Моффет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного актером инсульта.
Он запомнился зрителю по таким кино-работам, как «Невыносимая легкость бытия», «Кое-что о Генри», снова с Фордом, а также по комедии «Домохозяйка» и хоррору «Нечто».
Кроме этого Моффет снялся во многих сериалах, таких как «Коломбо», «Западное крыло», «Сумеречная зона» и «Доктор Куин: Женщина-врач».
В его портфолио также имеются две театральные премии «Тони», которые он получил в 1967 году.
Коллеги Моффета скорбят о его уходе. Американский комедийный актер Пэттон Освальт назвал его «одним из навсегда великих характерных актеров, которые привносили в роль нечто особенное», передает «Би-би-си».