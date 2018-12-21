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Умер актер из сериалов «Коломбо» и «Западное крыло»

Умер актер из сериалов «Коломбо» и «Западное крыло» Дональд Моффет. Фото: Facebook.com
Британский актер театра и кино Дональд Моффет скончался в возрасте 87 лет. О смерти артиста сообщила его дочь.

Дональд Моффет скончался в возрасте 87 лет в четверг, 20 декабря. О кончине артиста сообщила его дочь Линн Моффет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного актером инсульта.

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Моффет родился в городе Плимут, расположенном в английском графстве Девон. Однако он стал известен после того, как переехал сниматься в кино и играть в театре в США в 1956 году. Одной из самых запоминающихся его работ стала роль в байопике о Линдоне Би Джонсоне в картине «Парни что надо» (1983), а также лента «Прямая и явная угроза», где он сыграл вымышленного хозяина Белого дома Беннета,  а его партнерами по площадке стали Харрисон Форд и Уиллем Дефо.

Он запомнился зрителю по таким кино-работам, как «Невыносимая легкость бытия», «Кое-что о Генри», снова с Фордом, а также по комедии «Домохозяйка» и хоррору «Нечто».

Кроме этого Моффет снялся во многих сериалах, таких как «Коломбо», «Западное крыло», «Сумеречная зона» и «Доктор Куин: Женщина-врач».

В его портфолио также имеются две театральные премии «Тони», которые он получил в 1967 году.

Коллеги Моффета скорбят о его уходе. Американский комедийный актер Пэттон Освальт назвал его «одним из навсегда великих характерных актеров, которые  привносили в роль нечто особенное», передает «Би-би-си».

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Умер актер из сериалов «Коломбо» и «Западное крыло»
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