Эксперты выяснили, что приятнее — вручать или получать подарки
Новый год не за горами и праздничный настрой не минул и ученых мужей. Специалисты из университета Чикаго Бут решили выяснить, кто дольше испытывает положительные эмоции - получатель или даритель.
Праздничное настроение все больше охватывает земной шар. Американские специалисты решили выяснить, что приятнее — дарить или получать презенты. Для этого эксперты из университета Чикаго Бут провели ряд занимательных тестов. В ходе экспериментов они выяснили, что те, кто предпочитает дарить, а не получать подарки, намного счастливее тех, кому они вручаются.
В то же время внимание принимающей стороны фиксируется на том, соответствуют ли его чувства ценности презентуемой вещи, пишут сайты Argumenti.ru и «МК».
Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что эксперт по этики составила список самых «неправильных» подарков на Новый год.
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