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Эксперты выяснили, что приятнее — вручать или получать подарки

Эксперты выяснили, что приятнее — вручать или получать подарки Фото: Goodfon.ru
Новый год не за горами и праздничный настрой не минул и ученых мужей. Специалисты из университета Чикаго Бут решили выяснить, кто дольше испытывает положительные эмоции - получатель или даритель.

Праздничное настроение все больше охватывает земной шар. Американские специалисты решили выяснить, что приятнее — дарить или получать презенты. Для этого эксперты из университета Чикаго Бут провели ряд занимательных тестов. В ходе экспериментов они выяснили, что те, кто предпочитает дарить, а не получать подарки, намного счастливее тех, кому они вручаются.

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Ученые провели два эксперимента и пришли к выводу, что люди, которые обожают делать подарки или посылают средства на благотворительные цели, чувствуют себя намного счастливее, чем получатели даров. Авторы исследования нашли этому простое объяснение. При акте дарения человеку не нужно ничего ни с чем сравнивать и он просто получает удовольствие от самого процесса: для него это просто положительный момент в жизни.

В то же время внимание принимающей стороны фиксируется на том, соответствуют ли его чувства ценности презентуемой вещи, пишут сайты Argumenti.ru и «МК».

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что эксперт по этики составила список самых «неправильных» подарков на Новый год.

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Тэги:
Новый год 2019подарки

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Эксперты выяснили, что приятнее — вручать или получать подарки
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