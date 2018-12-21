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Кокорину и Мамаеву изменили обвинение

Кокорину и Мамаеву изменили обвинение Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Global Look Press
Ранее суд принял решение оставить футболистов под стражей до 8 февраля.

Дело, заведенное на Александра Кокорина и Павла Мамаева, было переквалифицировано. Ранее футболистам было предъявлено обвинение по статье «Побои».

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После повторного проведения судмедэкспертизы, специалисты пришли к выводу, что потерпевшим были нанесены не тяжелые, а легкие травмы. В связи с этим первоначальная формулировка была изменена на «причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Тем не менее, спортсменам по прежнему грозит заключение до двух лет — именно такой максимальный срок предполагают обе статьи, передает Telegram-канал Mash.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что после того, как суд не удовлетворил просьбу адвокатов Кокорина и Мамаева отпустить их домой под залог, судье начали поступать угрозы о расправе. Решением суда была также возмущена Алана Мамаева, которая назвала вынесенный вердикт «позором».

Во время слушаний по делу ее супруг заявил, что они «не уголовники» и обратился с просьбой отпустить его, чтобы он смог встретить Новый год с семьей. Тем не менее, надежды футболиста не оправдались. Следователи высказали опасение, что спортсмены могут скрыться.

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Кокорину и Мамаеву изменили обвинение
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