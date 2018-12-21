НОВОСТИ

Ида Кехман тайно родила сына

Ида Кехман тайно родила сына Ида Кехман. фото: instagram.com/ida_kekhman
Владимир Кехман и его супруга скрывали, что снова стали родителями на протяжении почти двух месяцев.

В прошлом году театральный деятель Владимир Кехман и его супруга Ида Кехман стали родителями. В одной из французских клиник родилась их дочь Анастасия.  Свою наследницу они окружили заботой и вниманием. Довольно часто светская львица показывает снимки девочки в соцсети. Однако ей удалось скрыть свою вторую беременность. На днях стало известно, что еще два месяца назад Ида стала мамой во второй раз.

Лишь теперь девушка рассказала о радостной событии. Как и в прошлый раз, ее муж присутствовал во время родов. «Я понимаю, что для мужчины это стресс. Володя волновался в этот момент больше, чем я. Хотя у нас это все так быстро происходит. Никто ничего даже не успевает сказать», — поделилась Кехман. Она снова выбрала одну из престижных клиник в Ницце для появления малыша на свет. Также и сын, и дочь пары появились на свет недоношенными. Сейчас Ида полностью погружена в заботу о наследниках и крайне редко выходит в свет.

больше по теме
Ида Кехман показала подросшую дочь, рожденную в браке с Владимиром КехманомВладимир Кехман и его супруга стали родителями в марте этого года. Сегодня Ида Кехман показала фото, на котором запечатлена подросшая Анастасия. Поклонники были поражены красотой девочки и отметили, что она копия своей мамы.
Мальчика родители назвали Давид. Дочь светской львицы была рада появлению братика. Она с удовольствием помогает за ним ухаживать. По словам Иды, малышка приносит соску, памперсы и другими способами проявляет заботу. Анастасия даже начала интересоваться куклами, хотя раньше к ним особо не притрагивалась. При этом она понимает, что Давид живой человек, а не игрушка. Жена Владимира не стала скрывать, что им помогает няня, но полностью отдавать детей на воспитание чужого человека светская львица не хочет.

Ида и ее супруг особое внимание уделяют религии. Их дочь прошла обряд крещения в Санкт-Петербурге, а сын в Ницце. Девушка уверена, что как только малыш подрастет у нее появится больше свободного времени и она станет чаще видеться с друзьями и знакомыми, об этом жена Кехмана рассказала изданию Tatler.

Вам может быть интересно:
Редкий выход: Ида и Владимир Кехман впервые за долгое время появились на публике вместе Ида Кехман впервые показала четырехмесячную дочь Ида и Владимир Кехман крестили дочь Анастасию
Тэги:
беременность и родыИда Кехман

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ида Кехман тайно родила сына
Интересно?
Поделись с друзьями: