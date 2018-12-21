Ида Кехман тайно родила сына

Владимир Кехман и его супруга скрывали, что снова стали родителями на протяжении почти двух месяцев.

В прошлом году театральный деятель Владимир Кехман и его супруга Ида Кехман стали родителями. В одной из французских клиник родилась их дочь Анастасия. Свою наследницу они окружили заботой и вниманием. Довольно часто светская львица показывает снимки девочки в соцсети. Однако ей удалось скрыть свою вторую беременность. На днях стало известно, что еще два месяца назад Ида стала мамой во второй раз.

Лишь теперь девушка рассказала о радостной событии. Как и в прошлый раз, ее муж присутствовал во время родов. «Я понимаю, что для мужчины это стресс. Володя волновался в этот момент больше, чем я. Хотя у нас это все так быстро происходит. Никто ничего даже не успевает сказать», — поделилась Кехман. Она снова выбрала одну из престижных клиник в Ницце для появления малыша на свет. Также и сын, и дочь пары появились на свет недоношенными. Сейчас Ида полностью погружена в заботу о наследниках и крайне редко выходит в свет.

Мальчика родители назвали Давид. Дочь светской львицы была рада появлению братика. Она с удовольствием помогает за ним ухаживать. По словам Иды, малышка приносит соску, памперсы и другими способами проявляет заботу. Анастасия даже начала интересоваться куклами, хотя раньше к ним особо не притрагивалась. При этом она понимает, что Давид живой человек, а не игрушка. Жена Владимира не стала скрывать, что им помогает няня, но полностью отдавать детей на воспитание чужого человека светская львица не хочет.

Ида и ее супруг особое внимание уделяют религии. Их дочь прошла обряд крещения в Санкт-Петербурге, а сын в Ницце. Девушка уверена, что как только малыш подрастет у нее появится больше свободного времени и она станет чаще видеться с друзьями и знакомыми, об этом жена Кехмана рассказала изданию Tatler.