Ирена Понарошку не может похудеть после вторых родов
В конце октября Ирена Понарошку стала мамой во второй раз. Телеведущая родила сына Теодора. Также она с мужем Александром Листом подрастает шестилетний Серафим. Девушка предпочла рожать не в клинике, а дома в ванной. Недавно она призналась, что теперь у нее всегда странные ощущения, когда идет принять душ или принять ванну с пеной. В шутку телеведущая заявила, что всегда с собой берет телефон на случай, если придется звонить акушеру-гинекологу.
Почти сразу Ирена заявила, что не будет садиться на диету, чтобы похудеть, хотя за время беременности она набрала 14 килограммов, семь из которых ушли после родов. Телеведущая заверяла, что первое время будет уделять время только ребенку, а себя она любит в любом весе. Однако 21 декабря Понарошку все же призналась, что переживает из-за того, что лишние килограммы не уходят. «Я все еще +7 кг и +10 см в бедрах, талии и груди. А если честно, то в талии +13. Всю неделю утешала себя шопингом, в основном махрово-декретным: покупала одежду для кормления со всякими замочками и окошками на груди и домашний трикотаж», — рассказала она.