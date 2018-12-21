Ирена Понарошку не может похудеть после вторых родов

Телеведущая пытается утешить себя шопингом.

В конце октября Ирена Понарошку стала мамой во второй раз. Телеведущая родила сына Теодора. Также она с мужем Александром Листом подрастает шестилетний Серафим. Девушка предпочла рожать не в клинике, а дома в ванной. Недавно она призналась, что теперь у нее всегда странные ощущения, когда идет принять душ или принять ванну с пеной. В шутку телеведущая заявила, что всегда с собой берет телефон на случай, если придется звонить акушеру-гинекологу.

Почти сразу Ирена заявила, что не будет садиться на диету, чтобы похудеть, хотя за время беременности она набрала 14 килограммов, семь из которых ушли после родов. Телеведущая заверяла, что первое время будет уделять время только ребенку, а себя она любит в любом весе. Однако 21 декабря Понарошку все же призналась, что переживает из-за того, что лишние килограммы не уходят. «Я все еще +7 кг и +10 см в бедрах, талии и груди. А если честно, то в талии +13. Всю неделю утешала себя шопингом, в основном махрово-декретным: покупала одежду для кормления со всякими замочками и окошками на груди и домашний трикотаж», — рассказала она.

Также Ирена отметила, что испытывает сложности с поиском подходящего размера одежды. Она столкнулась с тем, что для кормящих мама специальные одежду шьют только от 42 до 46 размера. Телеведущая недоумевает, что делать девушкам, которые после родов в бедрах стали шире 90 сантиметров. По словам знаменитости, в 46 размер она влезла, но ей хотелось бы носить одежду по свободнее. Поклонники Понарошку заверили, что тоже столкнулись с такой проблемой. Они поддержали ее и заверили, что ей удастся похудеть, когда ее младший сын подрастет и с ним можно будет подолгу гулять.