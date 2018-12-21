Гела Месхи рассказал о том, как его приняли дети Екатерины Климовой

Многодетная актриса находит время и на семью, и на съемки в кино.

От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова актриса родила дочку Елизавету, девочке уже исполнилось шестнадцать лет. В браке с Игорем Петренко появились сыновья: старшему Матвею двенадцать лет, младшему Корнею – десять. С актером Гелой Месхи Екатерина Климова познакомилась на съемках сериала «Волчье солнце». Вскоре стало известно, что с актером их связывают романтические отношения. Климова не афишировала свою беременность. От Месхи она родила дочку Беллу, малышке три годика.

Говоря о старших детях своей избранницы, актер признался, что очень переживал из-за того, как они примут его в семью. При этом сам Гела заверил поклонников в том, что если он полюбил женщину, значит, он полюбит и ее детей. «В семье жены все любят, ценят и уважают друг друга. К разводу родителей мальчики отнеслись философски, по-другому и не скажешь, и меня приняли замечательно. Я, естественно, нервничал, переживал, но ни разу не ощутил даже тени недоброжелательности со стороны Катиных детей», — приводит «СтарХит» слова Гелы Месхи со ссылкой на «Караван историй».

По словам актера, общего ребенка они с Екатериной завели после того, как убедились в серьезности своих отношений.