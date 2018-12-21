Анита Цой живет раздельно с мужем

При этом певица рассказала, что у них в семье царит гармония.

Недавно Анита Цой приняла участие в съемках передачи «Секрет на миллион». Певица редко говорит о своей личной жизни, но с Лерой Кудрявцевой она была откровенна. Она поведала, как в 19 лет вышла замуж за своего супруга, но чувств к нему не испытывала. Более того, избранник не одобрял того, что Анита артистка. По словам звезды, в один момент их отношения так накалились, что она уже была готова подать на развод. Певица даже подумывала наложить на себя руки, но ее останавливало то, что у нее на тот момент подрастал сын Сергей.

По словам Цой, со временем она смогла найти точки соприкосновения с мужем. Теперь между ними царит гармония, но живут они в разных домах. В Подмосковье артистка приобрела земельный участок, где построила несколько домов для своей родни, супруга и для себя. «Мы друг друга любим, обожаем, уважаем, но живем порознь», — внесла ясность звезда. Добавим, что сейчас Анита живет со своей мамой. Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, у родительницы певицы появились проблемы с психикой, поэтому ее положили на лечение в клинику. В случившемся певица винит себя.

Отметим, что этой осенью и сама Цой побывала в больнице. Ей пришлось перенести операцию по удалению желчного пузыря. Недавно она рассказала, что незадолго до госпитализации проходила обследование в клинике и тогда никаких проблем у нее не обнаружили. Плохо артистке стало во время концерта, но она продолжила выступать. Лишь в машине она осознала, что может потерять сознание. Тогда ее увезли в больницу. Напомним, что со своим мужем Сергеем Петровичем Анита состоит в браке 28 лет. Сын певицы уже совсем взрослый. В детстве он мечтал стать летчиком, но потом заинтересовался экономикой. Сергей окончил Международный институт экономики и финансов в Великобритании, поэтому Цой им очень гордится.