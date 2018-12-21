Ани Лорак встретит Новый год два раза

Певица примет участие в фестивале русской музыки Russian Music Festival, который пройдет в Абу-Даби.

С 31 декабря по 8 января в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет одно из самых масштабных событий в мире музыки Russian Music Festival. Свои двери для звезд российского шоу-бизнеса распахнет один из самых дорогих отелей мира Emirates Palace в Абу Даби, а также клубы MAD Yas Island и Saadiyat Beach Club.

В фестивале примет участие одна из самых востребованных исполнительниц российской эстрады и наставница седьмого сезона шоу «Голос» Ани Лорак . Певица очень взволнована предстоящим вояжем. «Я рада, что в этот раз Новый год я встречу целых 2 раза, сразу и в Азии, и в Европе!», признается звезда. Она отметила, что сначала отметит праздник в кругу друзей и коллег в Абу-Даби, а после — в кругу своей семьи. По словам артистки, такой шанс выпадает очень редко.

Ани признается, что очень любит Арабские Эмираты с их прекрасными пляжами и кристально чистым морем. Несмотря на то, что она уже была тут, она очень рада приезжать сюда снова и снова.

Отметим, что Ани Лорак компанию в ОАЭ составят Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Дима Билан, Анжелика Варум, Полина Гагарина, Олег Газманов и другие популярные артисты.

Напомним, что в отеле Emirates Palace несколько лет назад установили самое дорогое новогоднее дерево. Искусственная елка, чья высота составляет 13 метров, украшена алмазами, жемчугом, изумрудами и сапфирами. Стоимость драгоценных камней составляет более 11 миллионов долларов.