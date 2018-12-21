Ани Лорак встретит Новый год два раза
С 31 декабря по 8 января в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет одно из самых масштабных событий в мире музыки Russian Music Festival. Свои двери для звезд российского шоу-бизнеса распахнет один из самых дорогих отелей мира Emirates Palace в Абу Даби, а также клубы MAD Yas Island и Saadiyat Beach Club.
Ани признается, что очень любит Арабские Эмираты с их прекрасными пляжами и кристально чистым морем. Несмотря на то, что она уже была тут, она очень рада приезжать сюда снова и снова.
Отметим, что Ани Лорак компанию в ОАЭ составят Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Дима Билан, Анжелика Варум, Полина Гагарина, Олег Газманов и другие популярные артисты.
Напомним, что в отеле Emirates Palace несколько лет назад установили самое дорогое новогоднее дерево. Искусственная елка, чья высота составляет 13 метров, украшена алмазами, жемчугом, изумрудами и сапфирами. Стоимость драгоценных камней составляет более 11 миллионов долларов.