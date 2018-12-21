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«Подшить бы Диброву штаны»: поклонники заметили, что ведущий оделся «не по моде»

«Подшить бы Диброву штаны»: поклонники заметили, что ведущий оделся «не по моде» Дмитрий Дибров (Фото: Globallookpress.com)
В своем микроблоге Лариса Гузеева поделилась совместным снимком с Дмитрием Дибровым, Игорем Кирилловым и Анной Шатиловой на «Новогоднем огоньке».

Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале Лариса Гузеева опубликовала совместный снимок с Дмитрием Дибровым на съемках «Новогоднего огонька». Для выхода в свет актриса выбрала черное мерцающее платье, украшенное пайетками, и алые туфельки на шпильке. На фото Лариса Гузеева и Дмитрий Дибров позировали вместе с легендами отечественного вещания: с советским и российским теле- и радиоведущим, диктором Игорем Кирилловым и Анной Шатиловой.

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Поклонники заметили, что костюм 59-летнего Дмитрия Диброва был ему явно не по плечу. Подписчики посоветовали ведущему подшить длину брюк, с юмором отметив, что штаны он позаимствовал у более габаритного мужчины. «Подшить бы Диброву штаны, он с Валуева их снял?! А вы, Лариса, вы прелесть», «Красавица Лариса и мэтры телевидения!!! Странно, что Дибров не по моде», «Вы все изумительные!! Только вот… брюки Дмитрия…Что с ними?!» — задались вопросом поклонники.

Лариса Гузеева заслужила комплименты поклонников (Фото: Instagram)
А вот Дмитрию Диброву посоветовали сменить костюм, который ему явно был не по плечу (Фото: Instagram)
Телеведущему стоит подшить длину брюк (Фото: Instagram)

Напомним, что у Дмитрия Диброва пятеро детей. Старшему сыну Денису уже исполнилось 34 года, а дочери Ладе — 29 лет. От четвертой жены, которая, к слову, приходится ровесницей его дочери, Полины у телеведущего трое сыновей: восьмилетний Александр, пятилетний Федор и младший Илья, ему три годика.

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«Подшить бы Диброву штаны»: поклонники заметили, что ведущий оделся «не по моде»
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