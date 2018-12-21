Бейонсе впервые за долгое время показала подросших близнецов
37-летняя Бейонсе (Beyonce) вместе с супругом Джей Зи (Jay Z) в начале года отправились гастролировать с мировым турне OTR II. Уже на первом концерте влюбленные подтвердили, что у них в семье царит идиллия: они снова обменялись клятвами. Напомним, пара находилась на грани развода из-за измены рэпера, о которой стало известно больше года назад, но они смогли преодолеть кризис. В июне 2017 года у них родились близнецы: Сэр и Руми, что еще больше сплотило влюбленных.
На своем сайте Бейонсе поделилась трогательными фото с подросшими близнецами. На одном из снимков девушка в цветастом платье держит на руках Руми, которая облачена в яркий наряд. На другом кадре малыши сидят в океане в белых майках. Поклонники поразились тому, как быстро растут дети звездной пары. К слову, у Джей Зи и его супруги также есть старшая наследница Блю Айви. Шестилетнюю девочку они уже берут с собой на светские мероприятия.