Бейонсе впервые за долгое время показала подросших близнецов

Певица вместе с детьми насладилась хорошей погодой в Индии.

37-летняя Бейонсе (Beyonce) вместе с супругом Джей Зи (Jay Z) в начале года отправились гастролировать с мировым турне OTR II. Уже на первом концерте влюбленные подтвердили, что у них в семье царит идиллия: они снова обменялись клятвами. Напомним, пара находилась на грани развода из-за измены рэпера, о которой стало известно больше года назад, но они смогли преодолеть кризис. В июне 2017 года у них родились близнецы: Сэр и Руми, что еще больше сплотило влюбленных.

больше по теме Бейонсе в шикарных нарядах выступила перед самым богатым человеком в Индии Певица стала хедлайнером на свадьбе дочери Мукеша Амбани.

Бейонсе не устает поражать поклонников фееричными шоу, на которых она зажигательно танцует в откровенных нарядах. Не удивительно, что певцу пригласили выступить на свадьбе дочери одного из самых богатых людей в мире Мукеша Амбани. Артистка приезжала в Индию, чтобы поздравить молодоженов Ишу и ее возлюбленного, индийского магната Анандона Пирама. Жена Джей Зи делилась снимками, на которых она позирует в национальном индийском наряде. А на днях выяснилось, что певица успела и отдохнуть в теплой стране.

На своем сайте Бейонсе поделилась трогательными фото с подросшими близнецами. На одном из снимков девушка в цветастом платье держит на руках Руми, которая облачена в яркий наряд. На другом кадре малыши сидят в океане в белых майках. Поклонники поразились тому, как быстро растут дети звездной пары. К слову, у Джей Зи и его супруги также есть старшая наследница Блю Айви. Шестилетнюю девочку они уже берут с собой на светские мероприятия.