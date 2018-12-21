НОВОСТИ

Бейонсе впервые за долгое время показала подросших близнецов

Бейонсе впервые за долгое время показала подросших близнецов Бейонсе. фото: globallook.com
Певица вместе с детьми насладилась хорошей погодой в Индии.

37-летняя Бейонсе (Beyonce) вместе с супругом Джей Зи (Jay Z) в начале года отправились гастролировать с мировым турне OTR II. Уже на первом концерте влюбленные подтвердили, что у них в семье царит идиллия: они снова обменялись клятвами. Напомним, пара находилась на грани развода из-за измены рэпера, о которой стало известно больше года назад, но они смогли преодолеть кризис. В июне 2017 года у них родились близнецы: Сэр и Руми, что еще больше сплотило влюбленных.

больше по теме
Бейонсе в шикарных нарядах выступила перед самым богатым человеком в ИндииПевица стала хедлайнером на свадьбе дочери Мукеша Амбани.
Бейонсе не устает поражать поклонников фееричными шоу, на которых она зажигательно танцует в откровенных нарядах. Не удивительно, что певцу пригласили выступить на свадьбе дочери одного из самых богатых людей в мире Мукеша Амбани. Артистка приезжала в Индию, чтобы поздравить молодоженов Ишу и ее возлюбленного, индийского магната Анандона Пирама. Жена Джей Зи делилась снимками, на которых она позирует в национальном индийском наряде. А на днях выяснилось, что певица успела и отдохнуть в теплой стране.

На своем сайте Бейонсе поделилась трогательными фото с подросшими близнецами. На одном из снимков девушка в цветастом платье держит на руках Руми, которая облачена в яркий наряд. На другом кадре малыши сидят в океане в белых майках. Поклонники поразились тому, как быстро растут дети звездной пары. К слову, у Джей Зи и его супруги также есть старшая наследница Блю Айви. Шестилетнюю девочку они уже берут с собой на светские мероприятия.

Вам может быть интересно:
Глава Банка России обошла Бейонсе и Тейлор Свифт в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира Бейонсе, Мадонна, Лопес и Кэти Перри: кого «раздела» Ольга Бузова на сольном концерте Бейонсе в потрясающих нарядах выступила на благотворительном концерте
Тэги:
Бейонсезвездные дети

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бейонсе впервые за долгое время показала подросших близнецов
Интересно?
Поделись с друзьями: