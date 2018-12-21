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Солист «Руки вверх!» «возглавил секту»

Солист «Руки вверх!» «возглавил секту» Сергей Жуков. Кадр из клипа
Российский рэйв-коллектив Little Big записал новый клип «Слэмятся пацаны». К съемкам ролика группа привлекла Сергея Жукова.

Фронтмен группы «Руки вверх!» примерил необычное амплуа. Сергей Жуков снялся в роли лидера религиозной секты. Для работы над клипом его пригласила российская группа Little Big, исполняющая музыку в стиле рэйв. Ролик был снят на сингл «Слэмятся пацаны».

По сюжету, персонаж Жукова зовет жителей маленького города принять участие в дискотеке, на которой выуживает с них деньги на нужды своей секты. Фронтмену Little Big Илье Прусикину досталась роль специального агента, работающего под прикрытием. Он внедряется в организацию и благодаря его труду аферистов арестовывают, а самому сотруднику правоохранительных органов поручают новую миссию, пишут сайты News.ru и «Ридус».

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Напомним, что ранее Сергей Жуков заставил изрядно поволноваться свою многочисленную армию поклонников. Солист «Руки вверх!» сильно похудел и очень долго не выходил на связь, дав почву для подозрений, что у него тяжелое заболевание.

Оказалось, что из-за удара об металлическую конструкцию у него на животе образовалась грыжа. Музыкант затянул с походом к врачу. В результате пришлось делать три операции, которые не помогли. Тогда Жуков обратился с молитвой к Богу и, к удивлению медиков, это дало результат.

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Солист «Руки вверх!» «возглавил секту»
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