НОВОСТИ

Ольга Кабо вслед за Барановской показала повзрослевших детей

Ольга Кабо вслед за Барановской показала повзрослевших детей Ольга Кабо (Фото: Globallookpress.com)
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Кабо родила сына, когда ей уже исполнилось 44 года.

50-летняя Ольга Кабо вслед за телеведущей Юлией Барановской опубликовала в своем Instagram совместное фото с детьми, показав повзрослевших наследников. От первого супруга актриса родила дочку Татьяну, ей исполнилось двадцать лет. В браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым на свет появился сын Виктор, ему шесть лет. В 44 года Ольга Кабо родила второго ребенка.

больше по теме
Как душевно: многодетная Барановская показала подросших детей от АршавинаВедущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале с Александром Гордоном Юлия Барановская одна воспитывает троих детей. Будучи многодетной мамой, она старается как можно больше времени уделять их воспитанию.

Поклонники отметили, что Татьяна очень похожа на свою знаменитую маму: та же улыбка, спокойный и сдержанный взгляд, маленький носик и аккуратный волевой подбородок. При этом многие заметили, что сын актрисы больше напоминает отца.

А когда верные почитатели предложили дочке Ольги Кабо попробовать себя на сцене, в качестве актрисы — мама девушки заверила, что в семье одной артистки больше, чем достаточно.

Поклонники отметили, что дочка Ольги Кабо похожа на свою маму (Фото: Instagram)

«До чего красивая дочь… надо идти в артистки», «Танечка очень похожа на свою маму, тот же носик, спокойный взгляд, нежная улыбка, овал лица… Вот только глаза другого цвета. У Оли — карие, а у дочки серо-голубые… А сын пошел в папину породу», «Очень люблю Вас как актрису, просто красивую женщину и замечательную маму. Дети замечательные, особенно дочь — глаза как океан!! Счастья и здоровья всем вам», «Очень красивое семейство», «Счастливая мама, красивые детки!» — прокомментировали фото Ольги Кабо верные почитатели.

Вам может быть интересно:
Как душевно: многодетная Барановская показала подросших детей от Аршавина Юлия Барановская в платье с золотыми пайетками показала фото с 76-летней Ангелиной Вовк Барановская не боится того, что младшего сына будут сравнивать с Аршавиным
Тэги:
Ольга КабоЮлия Барановская

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Кабо вслед за Барановской показала повзрослевших детей
Интересно?
Поделись с друзьями: