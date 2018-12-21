Ольга Кабо вслед за Барановской показала повзрослевших детей

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Ольга Кабо родила сына, когда ей уже исполнилось 44 года.

50-летняя Ольга Кабо вслед за телеведущей Юлией Барановской опубликовала в своем Instagram совместное фото с детьми, показав повзрослевших наследников. От первого супруга актриса родила дочку Татьяну, ей исполнилось двадцать лет. В браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым на свет появился сын Виктор, ему шесть лет. В 44 года Ольга Кабо родила второго ребенка.

Поклонники отметили, что Татьяна очень похожа на свою знаменитую маму: та же улыбка, спокойный и сдержанный взгляд, маленький носик и аккуратный волевой подбородок. При этом многие заметили, что сын актрисы больше напоминает отца.

А когда верные почитатели предложили дочке Ольги Кабо попробовать себя на сцене, в качестве актрисы — мама девушки заверила, что в семье одной артистки больше, чем достаточно.

«До чего красивая дочь… надо идти в артистки», «Танечка очень похожа на свою маму, тот же носик, спокойный взгляд, нежная улыбка, овал лица… Вот только глаза другого цвета. У Оли — карие, а у дочки серо-голубые… А сын пошел в папину породу», «Очень люблю Вас как актрису, просто красивую женщину и замечательную маму. Дети замечательные, особенно дочь — глаза как океан!! Счастья и здоровья всем вам», «Очень красивое семейство», «Счастливая мама, красивые детки!» — прокомментировали фото Ольги Кабо верные почитатели.