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Кишечную палочку и другие опасные бактерии нашли в магазинном холодце

Кишечную палочку и другие опасные бактерии нашли в магазинном холодце Домашний холодец готовить долго. КП/Олег Золото
Эксперты Росконтроля нашли нарушения в продукте, который пользуется повышенным спросом в новогодние праздники.

Многие россияне любят дополнить праздничный стол традиционным блюдом русской кухни – студнем или холодцом. Первый готовится из телятины и говядины, второй может быть приготовлен из свинины, или из смеси мясных продуктов. Хозяйки знают, что приготовление этого блюда дело не сколько хлопотное, сколько долгое и требует многочасового бдения у плиты. Многие уже давно не готовят студень самостоятельно, предпочитая покупать его в магазине. Эксперты Росконтроля решили проверить, насколько безопасен холодец из супермаркета. В лабораторию отправили холодец брендов «Окраина» и «Диво», а также студень от «Ремит», «Снежана», «Хрустальная снежинка / Русские деликатесы».

В образцах «Ремит» и «Хрустальная снежинка / Русские деликатесы» показатель КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) оказался выше допустимого в пятнадцать раз. В первом даже нашли бактерии группы кишечной палочки. Это говорит о том, что при приготовлении были грубо нарушены санитарно-противоэпидемические требования. В результате эти производители попали в черный список Росконтроля.

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В холодце «Окраина» и «Ремит» вместо свинины оказали обрезки субпродуктов. Эксперты остались недовольными и внешним видом продукта, в некоторых образцах были крупные куски соединительной ткани. Значит продукт недостаточно долго варили и плохо перемешали.

Что касается вкуса, то продукт от «Окраины» имеет сладковатый привкус, что недопустимо для холодца. Во всех случаях производители неверно указали показатели пищевой ценности. В результате специалисты рекомендовали к покупке продукцию только двух брендов — «Диво» и «Снежана», они прошли испытание без существенных замечаний, а, самое главное, безопасны для здоровья. Ранее специалисты Росконтроля проверили на качество майонез «Провансаль», который также особенно востребован в праздники.

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продуктыРосконтрольстуденьхолодецэкспертиза

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Кишечную палочку и другие опасные бактерии нашли в магазинном холодце
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