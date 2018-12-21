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Умер автор передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Умер автор передачи «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин. фото: wikipedia.org
Дмитрий Калинин последние несколько месяцев жизни боролся с тяжелым недугом.

21 декабря стало известно, что ушел из жизни Дмитрий Калинин. Он был основателем и художественным руководителем столичного «Нового Арт Театра». Последние месяцы актер боролся с серьезным недугом, но, к сожалению, победить болезнь он не смог. Мужчина скончался на 52-м году жизни в Москве.

Добавил, что Калинин не только трудился в театре, но и в 1997 году стал режиссером популярной детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Артист также сыграл несколько ролей в кино. Его можно увидеть в таких картинах, как «Делай — раз!», «По прозвищу „Зверь“», «Небеса обетованные» и «Уснувший пассажир».

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Родственники Калинина не уточнили, какой именно недуг стал причиной его смерти. Церемония прощания с постановщиком и его похороны состоятся в понедельник, 24 декабря. Отметим, что у Дмитрия Валерьевича всегда было множество поклонников. Они выражают свои соболезнования семье артиста в соцсетях, об этом сообщает ТАСС.

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Умер автор передачи «Спокойной ночи, малыши!»
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