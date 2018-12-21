Глушаков заявил Малахову, что в сауне с подругой детства у него был деловой разговор

Футболист утверждает, что девушка помогала ему в тот момент найти адвокатов.

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков ведет во время зимней паузы в чемпионате России активный образ жизни. Пока его коллеги нежатся на солнце на зарубежных курортах, спортсмен находится в Москве и, судя по всему, уезжать никуда не торопится. Так, к примеру, на днях Глушаков с успехом закончил занятия в школе тренеров и получил заветные корочки. Спортсмен не скрывает, что в будущем хотел бы попробовать силы в качестве наставника.

больше по теме Капитан «Спартака» Денис Глушаков получил тренерскую лицензию После завершения карьеры футболиста он видит себя на мостике наставника.

Также Глушаков сходил в студию к телеведущему Андрею Малахову на его скандальную программу «Прямой эфир». Как известно, у футболиста сейчас полным ходом идет бракоразводный процесс с супругой Дарьей. Естественно, что Малахов спросил Глушакова про скандальную запись из сауны, где спортсмена застукала жена с некой девушкой.

По словам Глушакова, жена прекрасно знала, где он и с кем. Она даже знала, в каком он срубе. Туда, как он считает, Дарья пришла специально за компроматом. По словам футболиста, в бане он встречался с подругой детства, которую знает с 13 лет. Она помогла ему с адвокатами. В бане он решил с ней встретиться для конспирации и обсуждения деловых вопросов. Ему было важно, чтобы его никто не увидел, сообщает портал Dni.ru.