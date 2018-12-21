Андрей Мерзликин познакомился с очаровательной дамой-ослицей

Актер признался, что под Рождество на улицах Москвы случаются самые неожиданные встречи.

Андрей Мерзликин принял участие в съемках новогодней программы на киностудии Горького. Когда он приехал на место съемок, то во внутреннем дворе увидел осла, точнее ослицу, мимо которой не смог пройти.

«Познакомился с «очаровательной дамой» по имени Фиона. Под Рождество кого только не встретишь на улицах города! Вспомнив героиню мультфильма с таким же именем, не мог не спросить ее: «Где же твой Шрек?» Ничего не ответила она мне… Попросила проводить ее до корпуса, где съемочный павильон. Оказалось, ей в ту же студию, где и происходят съемки новогодних передач! Я был галантен, любезно согласился помочь «даме». Элегантно, как учили во ВГИКе, указал точный путь и даже помог перейти дорогу. Надеюсь, в глазах у нее появится искорка радости и ощущения наступающего праздника… В Рождество все немного волхвы», — поделился артист на своей странице в Инстаграм.

больше по теме Дочь Андрея Мерзликина раскритиковала отца за работу на сцене Актер отметил, что таких точных профессиональных замечаний он не получал даже от именитых режиссеров.

Поклонники оценили смешное фото Мерзликина и отдали дань его чувству юмора: «Андрей Ильич, вы сотворили чудо!!! Вы исцелили Человека-Депрессию!!!», «Девочка-ослик, надо же», «Новая модель Лексуса», «Кажется, это любовь», — повеселились фолловеры актера.

Напомним, недавно 45-летний актер побывал в родной школе и признался, что больше всего во время учебы любил уроки труда.