Андрей Мерзликин познакомился с очаровательной дамой-ослицей
Андрей Мерзликин принял участие в съемках новогодней программы на киностудии Горького. Когда он приехал на место съемок, то во внутреннем дворе увидел осла, точнее ослицу, мимо которой не смог пройти.
«Познакомился с «очаровательной дамой» по имени Фиона. Под Рождество кого только не встретишь на улицах города! Вспомнив героиню мультфильма с таким же именем, не мог не спросить ее: «Где же твой Шрек?» Ничего не ответила она мне… Попросила проводить ее до корпуса, где съемочный павильон. Оказалось, ей в ту же студию, где и происходят съемки новогодних передач! Я был галантен, любезно согласился помочь «даме». Элегантно, как учили во ВГИКе, указал точный путь и даже помог перейти дорогу. Надеюсь, в глазах у нее появится искорка радости и ощущения наступающего праздника… В Рождество все немного волхвы», — поделился артист на своей странице в Инстаграм.
Поклонники оценили смешное фото Мерзликина и отдали дань его чувству юмора: «Андрей Ильич, вы сотворили чудо!!! Вы исцелили Человека-Депрессию!!!», «Девочка-ослик, надо же», «Новая модель Лексуса», «Кажется, это любовь», — повеселились фолловеры актера.
Напомним, недавно 45-летний актер побывал в родной школе и признался, что больше всего во время учебы любил уроки труда.