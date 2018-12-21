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Андрей Мерзликин познакомился с очаровательной дамой-ослицей

Андрей Мерзликин познакомился с очаровательной дамой-ослицей КП/Борис Кудрявов
Актер признался, что под Рождество на улицах Москвы случаются самые неожиданные встречи.

Андрей Мерзликин принял участие в съемках новогодней программы на киностудии Горького. Когда он приехал на место съемок, то во внутреннем дворе увидел осла, точнее ослицу, мимо которой не смог пройти.

«Познакомился с «очаровательной дамой» по имени Фиона. Под Рождество кого только не встретишь на улицах города! Вспомнив героиню мультфильма с таким же именем, не мог не спросить ее: «Где же твой Шрек?» Ничего не ответила она мне… Попросила проводить ее до корпуса, где съемочный павильон. Оказалось, ей в ту же студию, где и происходят съемки новогодних передач! Я был галантен, любезно согласился помочь «даме». Элегантно, как учили во ВГИКе, указал точный путь и даже помог перейти дорогу. Надеюсь, в глазах у нее появится искорка радости и ощущения наступающего праздника… В Рождество все немного волхвы», — поделился артист на своей странице в Инстаграм.

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Поклонники оценили смешное фото Мерзликина и отдали дань его чувству юмора: «Андрей Ильич, вы сотворили чудо!!! Вы исцелили Человека-Депрессию!!!», «Девочка-ослик, надо же», «Новая модель Лексуса», «Кажется, это любовь», — повеселились фолловеры актера.

Напомним, недавно 45-летний актер побывал в родной школе и признался, что больше всего во время учебы любил уроки труда.

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Андрей Мерзликин познакомился с очаровательной дамой-ослицей
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