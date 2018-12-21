Перекупщики предлагают билеты на концерт Аллы Пугачёвой за 150 тысяч рублей

Заветные квитки на выступление звезды были распроданы в считанные минуты.

Наступления 21 декабря поклонники творчества Аллы Пугачевой ждали с замиранием сердца. В этот день стартовала продажа билетов на ее выступление, которое запланировано на апрель 2019 года в Кремле. Многие занимали очереди еще с ночи. Основную часть билетов разобрали перекупщики с разных билетных агрегаторов. Цены на выступление Примадонны были очень разные. Например, можно было купить билет всего за 2500 рублей. Самые же дорогие квитки стоили 70 тысяч рублей. Это самые лучшие места в первом ряду партера. Кстати, именно 70 лет исполнится в следующем году Примадонне.

Впрочем, на данный момент билетов в свободной продаже уже нет. Были в считанные минуты сметены как дорогие, так и дешевые квитки. Сейчас на авансцену выходят перекупщики. В Сети уже можно найти предложения о продаже билетов за 150 тысяч рублей в первом ряду и по 45 тысяч – в 25-м. Ажиотаж перед выступлением будет только возрастать, так что цены вряд ли упадут.

Старожилы утверждают, что такой истерии перед концертом Пугачёвой не было даже в 2009 году, когда в Кремле она представила программу «Сны о любви», сообщает портал Dni.ru.

Отметим, что Алла Пугачева все-таки иногда выступает на корпоративах. Однако сейчас это происходит крайне редко.