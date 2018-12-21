В китайском кафе официантами работают корги 

Собаки не просто обслуживают клиентов. Четвероногих официантов можно погладить или угостить чем-нибудь вкусным.

В каждом городе есть несколько сотен кафе и ресторанов, где можно спокойно пообедать или поужинать. Владельцы подобных заведений придумывают различные способы, чтобы заманить к себе клиентов. Во многих странах существуют кафе, где живут кошки. Посетители могут погладить четвероногого друга и покормить его. Подобные заведения привлекают людей, которые не могут дома завести питомца.

А в Шанхае появилось кафе, в котором собаки породы корги не только живут, но и работают официантами. Псы расхаживают в футболках, на которых есть QR-код. Посетитель скачивает приложение и наводит свой смартфон на этот код, чтобы сделать свой заказ. Посетители с удовольствием разглядывают специальное корги-меню. Идея сделать четвероногих друзей человека официантами пришла в голову одной из сотрудниц заведения. Она и воплотила ее в жизнь. Также было разработано множество тематических блюд: от шоколада и до вафлей в виде собачек, об этом сообщает RT.

Стоит отметить, что девушка не прогадала. У кафе теперь нет отбоя от клиентов. Они с удовольствием не только едят, но и общаются с собаками, гладят их и подкармливают. Некоторые официанты уже изрядно упитанные. Они позволяют себе вольности и порой сами просятся на ручки. Многие туристы отправляются в Китай, чтобы посетить необычное кафе, где их обслужат ушастые официанты. Добавим, что корги добродушная порода, поэтому они легко ладят со взрослыми и детьми.