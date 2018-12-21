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Ляйсан Утяшева с укладкой в стиле 40-х напомнила образ из «советского кино»

Ляйсан Утяшева с укладкой в стиле 40-х напомнила образ из «советского кино» Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.com)
В своем микроблоге ведущая программы «Танцы» на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева поделилась кадрами, показав какой образ подобрали для нее стилисты и визажисты.

33-летняя Ляйсан Утяшева опубликовала в своем Instagram свежие кадры, показав, какой образ подобрали для нее стилисты и визажисты. Ведущая проекта «Танцы» на телеканале ТНТ напомнила верным почитателям образ из «советского кино». На снимке супруга шоумена Павла Воли предстала с прической в стиле 40-х годов прошлого века и ярким макияжем, сделав акцент на губах алой помадой.

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«Образ из советского кино, а вам идет», «Очень красивая…», «Кокетка», «Ляйсан, вы как всегда прекрасны», «Голливудская звезда», «Идеальная», — прокомментировали фото Ляйсан Утяшевой верные почитатели.

Поклонники сравнили стиль Ляйсан Утяшевой с образом из советского кино (Фото: Instagram)

В одном из своих интервью Ляйсан Утяшева призналась, что у них с мужем есть одно правило, от которого они не отступают даже за внушительные гонорары: Новогодний вечер супруги неизменно проводят дома с детьми. Телеведущая не сомневается, что бой курантов, теплые посиделки за праздничным столом нужно делить с близкими — поэтому Утяшева отказывается от участия в корпоративах и других мероприятиях, встречая новый год в кругу своей семьи.

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Ляйсан УтяшеваПавел Воляроссийские телеведущие

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Ляйсан Утяшева с укладкой в стиле 40-х напомнила образ из «советского кино»
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