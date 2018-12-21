«9,2 килограмма счастья»: жена Овечкина поделилась фото с сыном

Анастасия Шубская на своей страничке в соцсети опубликовала фото со своим наследником Сергеем. Малыш родился с середине августа 2018 года.

Супруга прославленного хоккеиста Александра Овечкина порадовала своих многочисленных подписчиков нежным снимком со своим сыном Сережей. На фото девушка позирует, стоя во весь рост перед зеркалом, держа на руках малыша. К посту Анастасия Шубская оставила короткий, но пронизанный любовью комментарий: «9,2 килограмма счастья».

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Поклонники модели не прошли мимо публикации своей любимицы. Они нашли, что снимок получился очень трогательным и пришли в умиление. Пользователи также отметили, что родившая в середине августа этого года Анастасия находится в прекрасной форме и им сложно поверить, что это девочка только недавно стала мамой. Они засыпали молодую родительницу пожеланиями здоровья и счастья.

Анастасия Шубская и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поженились в 2017 году. Через год дочь Веры Глаголевой подарила своему звездному супругу наследника. Малыша нарекли в честь старшего брата хоккеиста. С пополнением в семействе пару поздравили многие российские звезды шоу-бизнеса, в том числе Катя Лель, Анна Хилькевич, Глюкоза, Александр Ревва и другие, напоминает сайт Dni.ru.