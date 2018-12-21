Екатерина Варнава сравнила себя с «Диким ангелом» Натальей Орейро

Артистка устроила страстный фотосет в воздушном платье.

Екатерина Варнава часто и с удовольствием устраивает красивые фотосессии, радуя своих поклонников в соцсетях красивыми снимками. Звезда шоу Comedy Women снялась в воздушном платье. Снимок напомнил ей кадры из легендарного клипа звезды сериала «Дикий ангел» Натальи Орейро на песню «Cambio dolor».

«Комбьеее долоооооооор», — написала актриса в Инстаграм.

Платье действительно похоже на то, в котором предстала Орейро в лирическом видео, только там она была в наряде белого цвета. Впрочем, красное платье в этом видео у аргентинской актрисы и певицы тоже было. Как бы там ни было, поклонники воодушевились фото Варнавы, многие признались, что непроизвольно пропели вместе с ней слова из этого хита.

«Я одна пропела?!», «Орейро отдыхает», « Чувство юмора нигде не отступает, даже в красивом наряде», «Ну хороша ведь!!!! Грациозная кошка!!!!», «На мак похожа. Очень красиво смотрится», — написали в комментариях фолловеры Варнавы.