НОВОСТИ

Екатерина Варнава сравнила себя с «Диким ангелом» Натальей Орейро

Екатерина Варнава сравнила себя с «Диким ангелом» Натальей Орейро КП/Борис Кудрявов
Артистка устроила страстный фотосет в воздушном платье.

Екатерина Варнава часто и с удовольствием устраивает красивые фотосессии, радуя своих поклонников в соцсетях красивыми снимками. Звезда шоу Comedy Women снялась в воздушном платье. Снимок напомнил ей кадры из легендарного клипа звезды сериала «Дикий ангел» Натальи Орейро на песню «Cambio dolor».

«Комбьеее долоооооооор», — написала актриса в Инстаграм.

Платье действительно похоже на то, в котором предстала Орейро в лирическом видео, только там она была в наряде белого цвета. Впрочем, красное платье в этом видео у аргентинской актрисы и певицы тоже было. Как бы там ни было, поклонники воодушевились фото Варнавы, многие признались, что непроизвольно пропели вместе с ней слова из этого хита.

«Я одна пропела?!», «Орейро отдыхает», « Чувство юмора нигде не отступает, даже в красивом наряде», «Ну хороша ведь!!!! Грациозная кошка!!!!», «На мак похожа. Очень красиво смотрится», — написали в комментариях фолловеры Варнавы.


Вам может быть интересно:
Чья селедка лучше: Варнава повторила за Лободой стильный лук в оригинальных серьгах Екатерина Варнава призналась, что у нее длинные, но кривые ноги Екатерина Варнава призналась, что папа-офицер оправдывался за ее лосины с трусами
Тэги:
Екатерина Варнавакрасное платьеНаталья Орейро

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Екатерина Варнава сравнила себя с «Диким ангелом» Натальей Орейро
Интересно?
Поделись с друзьями: