Светлана Лобода объяснила, почему не может назвать имя отца своего второго ребенка
Известная певица Светлана Лобода несколько месяцев назад родила ребенка. Поклонники почти уверены, что отцом является лидер немецкой команды Rammstein Тилль Линдеманн. Музыканта и Светлану Лободу уже несколько раз видели вместе. Старшая дочь украинской певицы ходила в балахоне немецкой легенды. Между тем Светлана Лобода хранит молчание.
Недавно она побывала в гостях у рэпера Басты, который ведет популярную в Сети программу. После того, как музыкант задал звезде все вопросы от себя, он стал зачитывать послания от поклонников певицы. Естественно, что один из них спросил, от кого родила все-таки Лобода своего второго ребенка.
Светлана выдержала небольшую паузу, а затем сказала, что «ей не очень можно об этом рассказывать, потому что у нее контракт». В итоге небольшая интрига, кто же все-таки отец ребенка исполнительницы, сохраняется, сообщает портал life.ru.