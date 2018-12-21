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Светлана Лобода объяснила, почему не может назвать имя отца своего второго ребенка

Светлана Лобода объяснила, почему не может назвать имя отца своего второго ребенка Светлана Лобода/ www.instagram.com
Рассказать всю правду певице мешают контрактные обязательства.

Известная певица Светлана Лобода несколько месяцев назад родила ребенка. Поклонники почти уверены, что отцом является лидер немецкой команды Rammstein Тилль Линдеманн. Музыканта и Светлану Лободу уже несколько раз видели вместе. Старшая дочь украинской певицы ходила в балахоне немецкой легенды. Между тем Светлана Лобода хранит молчание.

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Недавно она побывала в гостях у рэпера Басты, который ведет популярную в Сети программу. После того, как музыкант задал звезде все вопросы от себя, он стал зачитывать послания от поклонников певицы. Естественно, что один из них спросил, от кого родила все-таки Лобода своего второго ребенка.

Светлана выдержала небольшую паузу, а затем сказала, что «ей не очень можно об этом рассказывать, потому что у нее контракт». В итоге небольшая интрига, кто же все-таки отец ребенка исполнительницы, сохраняется, сообщает портал life.ru.

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Тэги:
рождение ребенкаСветлана ЛободаТилль Линдеманн

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Светлана Лобода объяснила, почему не может назвать имя отца своего второго ребенка
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