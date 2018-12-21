Папарацци застали Ирину Шейк во время прогулки с сестрой, мамой и племянниками

Родственники модели проводят с ней время в Лос-Анджелесе.

Ирина Шейк ( Irina Shayk) уже не первый год встречается с Брэдли Купером (Bradley Cooper). Модель в прошлом году впервые стала мамой. У нее родилась дочь Лея. Девушка не стала долго сидеть в декретном отпуске. Она быстро пришла в форму и вернулась к работе. У модели редко получается провести время с родными. Иногда фотографам удается подловить ее с возлюбленным и дочкой, когда они прогуливаются по городу. А на днях выяснилось, что к знаменитости приехали погостить родственники.

Папарацци засняли Ирину в укороченных брюках с леопардовым принтом и мешковатом свитере. Без косметики и с небрежно собранными в гульку волосами модель прогуливалась по Лос-Анджелесу с мамой Ольгой, сестрой Татьяной Петенковой и племянниками. По всей видимости, девушка решила пройтись по магазинам с родственниками, а в это время за ее дочерью приглядывал Купер. Возможно, что родные приехали к Шейк на праздники.

Напомним, что девушка родилась в городе Еманжелинске Челябинской области. В 2004 году она покинула родной город и отправилась в Америку строить карьеру в модельном бизнесе. Ее сестра не стала уезжать. Она предпочла посвятить себя семье. Татьяна состоит в браке с бизнесменом Александром Петенковым, которому подарила двоих детей. Многие отмечают, что сестры очень похожи. Возможно, что и Татьяна могла бы стать моделью, но она предпочла другой путь.