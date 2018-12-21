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Мороз и танцы: Юлия Савичева показала, как на улице проходили съемки новогодней передачи

Мороз и танцы: Юлия Савичева показала, как на улице проходили съемки новогодней передачи Юлия Савичева. фото: instagram.com/yuliasavicheva/
Артисты согревались зажигательными танцами.

До Нового года остается меньше недели. Артисты каждый день участвуют в праздничных концертах, снимаются для шоу и передач. Звезды уже делились кадрами со съемок «Голубого огонька». А на днях состоялись съемки «Новогодней ночь на Первом канале», которую зрители увидят в ночь с 31 декабря на 1 января. Ранее стало известно, что своим выступлением зрителей порадует рэпер Баста. Он уже записал песню и признался, что съемки прошли хорошо.

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Накануне также были отсняты дубли и с другими артистами. Юлия Савичева поделилась отрывками развлекательной передачи. Формат съемок поменялся еще в прошлом году. Теперь они проходят не в помещениях, а на улице. Юля и ее коллеги выступили у стен Большого театра. По словам девушки, снять с одного дубля у них не получилось, поэтому на морозе они пробыли больше часа. «Вот так вчера снимали новогоднюю ночь на Первом, около стен Большого театра! На улице было −10, мы утеплялись как могли. Дублей 9-10 было точно, а дальше не помню. У меня такое впервые, если честно!» — рассказала Савичева.

Также артисты согревались, зажигательно танцуя. Наталья Подольская выглядела ослепительно в золотом платье, поверх которого накинула шубу, а Сати Казанова выбрала серебристый наряд. Также в съемках приняли участие Дмитрий Колдун, Александр Панайотов, Родион Газманов, Нодар Ревия и участница шоу «Голос» Арцвик. Последняя выбрала самый яркий наряд для съемок: пальто цвета фуксия и шапку в тон.

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Тэги:
Наталья ПодольскаяСати КазановаЮлия Савичева

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Мороз и танцы: Юлия Савичева показала, как на улице проходили съемки новогодней передачи
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