Мария Шарапова снялась в клипе под культовую песню Spice Girls «Wannabe»
Песня «Wannabe» известной британской группы Spice Girls стала по-настоящему культовой. Сазу после выхода она стала лидером британского чата и держалась на первом месте больше двух месяцев.
Хиту уже 22 года, однако он по-прежнему неимоверно популярен. На днях журнал Vogue снял забавное видео с участием героинь своих публикаций – успешных женщин, которые украсили обложки глянца в этом году. Среди них оказалась одна россиянка – 31-летняя теннисистка Мария Шарапова. Также в ролике приняли участие модель Магдалена Фраковяк, актриса Оливия Палермо и другие.
Сама Мария на своей странице в Твиттер призналась, что она немного смущалась, но все же поделилась с подписчиками этим веселым и забавным роликом. Минувший год был для Марии непростым, она не смогла выиграть ни одного турнира и сейчас набирается сил перед новыми стратами 2019 года. Спортсменка призналась, что если бы ни теннис, она могла бы себя реализовать в дизайне или архитектуре.