Мария Шарапова снялась в клипе под культовую песню Spice Girls «Wannabe»

Вместе с российской теннисисткой участие в проекте приняли модель Магдалена Фраковяк, актриса Оливия Палермо и другие звезды.

Песня «Wannabe» известной британской группы Spice Girls стала по-настоящему культовой. Сазу после выхода она стала лидером британского чата и держалась на первом месте больше двух месяцев.

Хиту уже 22 года, однако он по-прежнему неимоверно популярен. На днях журнал Vogue снял забавное видео с участием героинь своих публикаций – успешных женщин, которые украсили обложки глянца в этом году. Среди них оказалась одна россиянка – 31-летняя теннисистка Мария Шарапова. Также в ролике приняли участие модель Магдалена Фраковяк, актриса Оливия Палермо и другие.

больше по теме Шарапова заработала за спортивную карьеру 38 миллионов долларов Российская теннисистка заняла третье место в рейтинге по количеству заработанных призовых за карьеру. В этот список Марию Шарапову включила Женская теннисная ассоциация.

Звезды спели под известную песню, постаравшись вжиться в образ и устроить танцы. Шараповой пришлось тяжелее всего, поскольку она к шоу-бизнесу отношения не имеет. Было видно, что теннисистка более зажата, чем остальные участники, которые оторвались по полной программе.