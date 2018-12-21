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Ксения Раппопорт поделилась архивным снимком в шапке-шлеме

Ксения Раппопорт поделилась архивным снимком в шапке-шлеме Ксения Раппопорт/Instagram
Звездная актриса заметила, что этот предмет гардероба - неотъемлемая часть ее детских воспоминаний.

Известная актриса Ксения Раппопорт на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала архивный снимок. На нем еще совсем юная Ксения Раппопорт стоит в вязаной шапке-шлеме. По словам актрисы, этот предмет гардероба – неотъемлемая часть ее детских воспоминаний.

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«Уникальна тем, что внутри неё можно было повернуть голову, а шапка оставалась на месте. И ты упирался носом в ее вязаный бок. Когда я так делала в этой зелёной шапке бабушкиной вязки, мне казалось, что я сижу под елкой. Поэтому она самая новогодняя», — заявила актриса.

«С малых лет было понятно, что вы в будущем станете известной! Милая фотка», «Такая девочка красивая! Прелесть!», «Очень тут на фото похожа на актрису из фильма «Кудряшка Сью», «Листаю ленту, вижу милого ребёнка, листаю дальше и думаю: какой хорошенький мальчишка! Возвращаюсь вверх и такой сюрприз! Я бы вас не узнала, по крайней мере в этой шапуле. У меня тоже в детстве была любимая, «Буратино», мне её мама связала», «Ксения, какая вы милая женщина и человек», — заметили в комментариях многочисленные поклонники Ксении Раппопорт.

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Тэги:
архивный снимокКсения РаппопортНовый год

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Ксения Раппопорт поделилась архивным снимком в шапке-шлеме
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